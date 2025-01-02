استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس

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استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة مواقع غرب مدينة غزة، ومبنى وسط مدينة خان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال محيط مفترقي العيون واللبابيدي غرب مدينة غزة، كما استشهد 4 مواطنين آخرين جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مسجد عسقلان في مخيّم الشاطئ الشمالي غرب غزة.

وأوضحت، أنه في خان يونس، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، جراء غارة للاحتلال استهدفت مبنى وسط مدينة خان يونس، كما أصيب 3 مواطنين بينهم امرأة جرّاء إطلاق طائرات الاحتلال المُسيّرة "كواد كوبتر" قنبلة في ساحة مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة المخيّم الجديد شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو مناطق في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 45,581 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

