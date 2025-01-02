استشهاد مدير عام شرطة غزة ومساعده فى غارة إسرائيلية على خان يونس

وكالات

اغتال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مدير عام الشرطة في قطاع غزة ومساعده في غارة على منطقة المواصي في خان يونس، وارتكب مجازر جديدة خلفت نحو 40 شهيدا.

فقد قالت وزارة الداخلية بغزة في بيان إن الاحتلال أقدم على جريمة نكراء باغتياله مدير عام الشرطة بالقطاع اللواء محمود صلاح واللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، وأضافت أنه يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية.

وتابعت أن صلاح وشهوان اغتيلا بينما كانا يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها بفعل العدوان الإسرائيلي.

كما قالت إن الغارة على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة أسفرت أيضا عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وذكر بيان وزارة الداخلية أن اللواء محمود صلاح خدم في الشرطة منذ تأسيسها قبل 30 عاما، عمل خلالها على بسط الأمن في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الخيام تعرضت للقصف بينما كان الناس نياما، مشيرة إلى أن بين الشهداء 4 أطفال و3 نساء.