إيلون ماسك: قنبلة أو ألعاب نارية وراء انفجار سيارة "تسلا سايبرترك"

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قال ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب في لاس فيجاس نجم عن ألعاب نارية كبيرة أو قنبلة وضعت في صندوق الشاحنة.

وأضاف ماسك :"أن الانفجار ليس له علاقة بالسيارة ذاتها، وأن ما حدث يبدو من المرجح أن يكون عملا إرهابيا"، مضيفا أنه تم استئجار كل من شاحنة تسلا سايبرترك، والسيارة التي استخدمت في حادث الدهس بمدينة نيو أورليانز، وربما يكون هناك ارتباطا بينهما"، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس.

بدوره، ربط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هجوم نيوأورليانز بالهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب علي مواقع التواصل الاجتماعي، "إنه كان محقا عندما قال إن المجرمين القادمين إلى البلاد أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين فيها".

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب عقد اجتماعا عبر الهاتف مع فريق الأمن الداخلي لمناقشة التطورات المرتبطة بالهجمات.

يذكر أن انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" وقع أمام فندق ترامب في مدينة لاس فيجاس الأمريكية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين على الأقل.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من عملية الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورليانز، وأسفرت عن مقتل 15 شخصاً.