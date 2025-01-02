إقبال على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية فى الزقازيق.. صور

الشرقية-فتحية الديب

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، توافد عدد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى فى الفترة المسائية أمس، لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنون بأعداد للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

وفى سياق متصل حرر عدد من المواطنين أمس فى مختلف المدن بالمحافظة توكيلات للحزب، حيث تم تحرير 227 توكيلا بمركز كفر صقر، و200 بمركز منيا القمح، و60 بمركز مشتول السوق، و40 توكيلا بمدينة العاشر من رمضان

تأتى هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.



إقبال على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بالشرقية



إقبال على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية