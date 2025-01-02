اليوم السابع
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إقبال المواطنين فى كفر الشيخ لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور

الخميس، 02 يناير 2025 09:22 م
إقبال المواطنين فى كفر الشيخ لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور توكيلات المواطنين لحزب الجبهة الوطنية فى كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد مكتب الشهر العقارى بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى فى الفترة المسائية، لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنون للتسجيل والمشاركة في استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

وتأتى هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

توافد لتحرير التوكيلات
توافد لتحرير التوكيلات

 

توثيق توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية
توثيق توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية

 

توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية
توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية

 

جانب من تحرير التوكيلات
جانب من تحرير التوكيلات

 

جانب من الاقبال لتحرير التوكيلات
جانب من الاقبال لتحرير التوكيلات

 

شباب وفتيات يحررون توكيلات
شباب وفتيات يحررون توكيلات

 

شباب يحررون التوكيلات
شباب يحررون التوكيلات

 

 







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توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية






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