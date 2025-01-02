إعلان حالة الطوارئ بولاية لويزيانا بعد حادث الدهس فى نيو أورليانز

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أعلن حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، حالة الطوارئ فى مدينة نيو أورليانز لتمكين الجهات الأمنية من إجراء التحقيق فى ظروف مناسبة، بعد عملية الدهس وإطلاق النار التى خلفت 15 قتيلا وأكثر من 30 مصابا.

وتعهد حاكم الولاية حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية، باستعادة السلامة العامة فى المدينة بأسرع وقت، مشيرًا إلى أنه أعلن الطوارئ ووجه بزيادة عدد قوات الشرطة لإفساح المجال لتأمين المدينة.

حصلت شبكة "إن بى سى نيوز" من إدارة السلامة العامة فى تكساس على صورة لمنفذ حادث الدهس فى مدينة نيو أورليانز والتى أسفرت عن مقتل 15 أشخاص على الأقل.

وأكدت شبكة "إن بى سى نيوز" أنها حصلت على صورة لشمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه عملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز.

وعثر المحققون فى نيو أورلينز على قنبلتين يدويتين فى أعقاب الهجوم الدامى بشاحنة على حشد من المحتفلين برأس السنة فى الحى الفرنسى فى المدينة، حسبما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آي".

وقالت أليثيا دانكن العميلة الخاصة فى "إف بى آي" فى مؤتمر صحفى: "حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما".