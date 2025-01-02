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إعلام فلسطينى: 73 شهيدا إثر 34 غارة وجريمة لجيش الاحتلال خلال 24 ساعة

الخميس، 02 يناير 2025 07:04 م
إعلام فلسطينى: 73 شهيدا إثر 34 غارة وجريمة لجيش الاحتلال خلال 24 ساعة غزة تعانى الأهوال تحت القصف المتواصل لجيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إنه استشهد 73 فلسطينيا في 34 غارة وجريمة إسرائيلية خلال 24 ساعة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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