أكرم القصاص يقدم واجب العزاء لوزير الخارجية فى وفاة شقيقه

كتب أحمد جمعة

تقدم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم وسط القاهرة، بالعزاء لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر محمد أحمد عبد العاطي.

وتقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام احمد المسلماني بالعزاء لوزير الخارجية والهجرة، بحضور عدد من الاعلاميين منهم الكاتب الصحفي والاعلامي سمير عمر، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، الاعلامي عمرو عبد الحميد، وعدد من المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.

فيما حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تقديم واجب العزاء، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي.

وقدم وزراء الحكومة المصرية على تقديم واجب العزاء ومنهم نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزيري، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المستشار محمود فوزي وير الشؤون النيابية، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

فيما حرص الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط على تقديم واجب العزاء، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وعدد من الإعلاميين، منهم الاعلامي عمرو الليثي، والسفراء العرب والاجانب وقيادات في وزارة الداخلية المصرية وعدد من الساسة المصريين وقيادات حزبية.

وحرصت قيادات وزارة الخارجية على تقديم واجب العزاء منهم مساعد وزير الخارجية السفير طارق دحروج مدير ادارة ليبيا ، السفير ياسر رضا، السفير طارق طايل، السفير علاء يوسف، السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام عيسي، السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وكان الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية قد تلقى العزاء في شقيقه الأكبر يمحافظة أسيوط، وذلك بعد تشييع جثمان شقيقه إلى مقابر العائلة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط.

وتتقدم مؤسسة اليوم السابع بخالص العزاء للوزير الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر ، داعين الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.