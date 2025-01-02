أسعار السمك اليوم الخميس 2\1\2025 فى الإسماعيلية.. البلطى بـ45 جنيها

الإسماعيلية-صبرى غانم

يعتبر سوق اسماك الإسماعيلية المطور الجديد بطريق البلاجات من أشهر الأسواق فى المحافظة حيث يشهد السوق طرح كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك اليوم الخميس 2\1\2025.

ويستقبل السوق كميات من أسماك البورى والجمبري والطوبارة والسمك الدنيس وسمك موسى والسبيط والكابوريا والدنيس والعديد من أنواع الأسماك الأخرى.

وقال هانى صالح أحد تجار سوق الإسماعيلية للأسماك أن أسعار الأسماك تشهد انخفاضا طفيفا فى الأسعار خاصة أسماك البورى والطوبارة والبلطى وسمك الجوابى الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع الأسماك المبطرخة فى موسمها هذه الأيام.

وأشار أن أسعار البلطى تتراوح من 45 إلى 90 جنيها للكيلو وكيلو الطوبار المبطرخ ب140 جنيه وكيلو البورى يتراوح سعره من 150 إلى 180 جنيه بورى القنال وسعر كيلو الدنيس من 140 إلى 300 جنيه حسب الحجم والوزن وكيلو الجمبري يبدأ من 70جنيه حتى 340 جنيه حسب الحجم وكيلو فوارغ البورى ب80 جنيه والفوارغ معناها السمك اللى تم تفريغه من البطروخ وكيلو السبيط من 240 حتى 360 جنيه وكيلو القاروص ب150 جنيه وكيلو السمك الجوابى المبطرخ ب65 جنيه وكيلو السمك اللوت ب170 جنيه وكيلو السهليه المبطرخة ب175 جنيه وكيلو البطارخ ب650 جنيه.