أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 فى مصر.. تطورات الصاغة الآن

كتب - إسلام سعيد

كشفت شعبة الذهب في مصر، أخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، حيث هبط سعر عيار 21 بحوالي 3 جنيهات، في حركة محدودة للغاية لحركة الذهب في مصر، على مدار الأسبوع الجاري، وسط غياب التحركات فى بورصة الذهب العالمية، كما نرصد أداء الذهب في مصر والبورصة العالمية خلال 2024

سعر الذهب اليوم الخميس

عيار 21 يسجل 3733 جنيهًا

عيار 24 في مصر 4266 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 الآن 3200 جنيهًا

الجنيه الذهب في مصر 29864 جنيهًا.

الذهب العالمي خلال عام 2024



وشهد الذهب العالمي خلال عام 2024 تغيرات دراماتيكية جعلته محور اهتمام الأسواق العالمية والمستثمرين، حيث سجل سلسلة من الارتفاعات التاريخية في سعره نتيجة تضافر عوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية والسياسات النقدية المتغيرة، ليتزايد عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم ويعود الذهب ليؤكد مكانته كملاذ آمن.

ارتفاع أونصة الذهب



ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال عام 2024 بنسبة 26% ليربح قرابة 540 دولار لكل أونصة، حيث افتتح تداولات هذا العام عند 2062 دولار للأونصة في طريقه إلى انهاء تداولات العام فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

خلال عام 2024 سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة في شهر أكتوبر بعد سلسلة صعود استمرت 4 أشهر متتالية، وذلك قبل أن يتراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر.



مجمل الطلب العالمي على الذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 باستثناء تداولات الذهب في البورصات سجل 3259 طن منخفضاً بنسبة 2.7% عن الطلب العالمي خلال نفس الفترة من عام 2023 وذلك وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

مشتريات البنوك من الذهب

كما سجلت البنوك المركزية العالمية مشتريات للذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 بمقدار 693.6 طن بانخفاض بنسبة 16.8% عن المشتريات خلال نفس الفترة من عام 2023، ولكن مجلس الذهب العالمي أشار أن المشتريات خلال 2024 تظل قياسية بالرغم من ذلك.



