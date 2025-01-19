24 يناير.. الأمم المتحدة تتخذ الذكاء الاصطناعي شعارا لليوم لعالمي للتعليم

كتبت: هند المغربي

تحتفل الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " باليوم العالمي للتعليم يوم 24 يناير 2025 وذلك تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتعليم واتصالهما بفاعلية الإرادة البشرية "، ويشجع اليوم العالمي للتعليم لعام 2025 على التفكير في قدرة التعليم على تزويد الأفراد والمجتمعات بالقدرة على التنقل وفهم والتأثير على التقدم التقني.

ووفق الأمم المتحدة أنه مع تزايد تعقيد الأنظمة التي تعتمد على الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، غالبًا ما تتلاشى الحدود بين النية البشرية والعمل الذي تقوده الآلة، مما يثير أسئلة بالغة الأهمية بشأن كيفية صون الفاعلية الإنسانية وإعادة تعريفها ورفعها بشكل مثالي في عصر التسارع التقني.

وأكدت الأمم المتحدة أن التعليم هو حق إنساني أصيل، ومنفعة ومسؤولية عامتين. حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير بوصفه اليوم الدولي للتعليم، احتفاء بدور التعليم في السلم والتنمية.



