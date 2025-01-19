‫"البحوث الزراعية" يصدر التوصيات الفنية لتأثير تغيرات المناخ على محصول المانجو شتاء

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث البساتين قسم بحوث الفاكهة الإستوائية حلقة نقاشية عن محصول المانجو تحت عنوان "أهم الاحتياطات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء فى مزارع المانجو تحت ظروف التغيرات المناخية السائدة"، وذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبرعاية الدكتور أحمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين.

قال مدير معهد البساتين إن ورشة العمل تضمنت الموضوعات التالية:

1- مناقشة أفضل الوسائل المتبعة لتلافى أضرار الحرارة المنخفضة والصقيع على أشجار المانجو

2- أفضل المعاملات الفنية لتقوية الحالة الغذائية للأشجار للتغلب على مشاكل الإجهاد البيئى المختلفة.

3- أفضل الممارسات الزراعية المتبعة أثناء مرحلة التزهير وبداية العقد وإلقاء الضوء على أهم الآفات والأمراض التى تصيب الأشجار في هذه الفترة وطرق علاجها.

4- إلقاء الضوء على أهم الأصول البذرية المستخدمة للتطعيم عليها سواء كانت محلية أو أجنبيه.

5- شارك فى الحلقة مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات وخبراء المانجو وكبار مزارعى المانجو فى مصر.