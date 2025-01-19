وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بعددٍ من المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدن: بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، ودمياط الجديدة، والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وسكن مصر، والإسكان المتميز، وذلك من خلال تقارير دورية ونتائج جولات تفقدية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل من المواطنين، وتوفير فرص العمل، حيث نعمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال متابعته لسير العمل، وجه المهندس شريف الشربيني، بوضع خطط محددة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمواصفات القياسية، شاملة أعمال المرافق والخدمات، بهدف تسليم المواطنين وحداتهم، وطرح الوحدات الجديدة للحجز لتلبية الطلب المتزايد.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور محدودي الدخل " بمنطقة النرجس بالمدينة، والتى تضم ٤٦٥ عمارة بإجمالى ١١١٦٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ م٢.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، ضرورة المتابعة الدورية لسير الأعمال في المشروع والتأكد من مطابقتها للمعايير والجداول الزمنية المحددة، كما تفقد عدد من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وأعمال البنية التحتية للمنطقة بما في ذلك شبكات المرافق والطرق، مؤكداً أن الجهاز سيواصل دفع الأعمال وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وقام المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت أعمال المرافق والطرق بمشروع 44 عمارة "إسكان متميز"، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع لتذليل أي عقبات ودفع معدلات التنفيذ.

وأكد "عامر" خلال الجولة، ضرورة زيادة عدد العمالة والمعدات والعمل على مدار اليوم، بجميع بنود المرافق بالتوازي مع تشطيب الوحدات، وتأكيد الالتزام بالمواصفات الفنية والمواعيد المقررة.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة ببعض الأعمال الجاري تنفيذها بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

وخلال الجولة، التقى المهندس عمار مندور، ممثلي الشركات العاملة والاستشاري المشرف على المشروع بموقع العمل، حيث تم مناقشة بعض النقاط الهامة، والتي تتمثل في زيادة معدلات العمل لتحقيق نسب الإنجاز المستهدفة، مطالباً الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بتعليمات جهاز الإشراف من قبل الجهاز في الجوانب الفنية والخامات المستخدمة في الأعمال، وسرعة توفير الخامات المستخدمة في المشروع بالجودة المطلوبة.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال رصف الطبقة السطحية للطرق بموقع سكن مصر ٤٠ عمارة جنوب الحي الرابع بالمدينة، للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال رصف الطرق وأماكن انتظار السيارات، والالتزام بجودة الأعمال طبقاً للمواصفات.