وزير الأوقاف: أهمية دراسة الأسانيد بدقة والتحقق من صحة الأحاديث

كتب لؤى على

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في الآداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها، تخصص الدراسات الإسلامية، للباحث هيثم محمد رمضان محمد، بعنوان: «مرويات آل البيت في صحيح ابن خزيمة وأثرها في الدعوة إلى الله: دراسة تحليلية نقدية»، وذلك بكلية الآداب بجامعة دمنهور.

بدأ اللقاء باستقبال الوزير، وسط أجواء من الحفاوة والترحيب، وحضر المناقشة كل من: النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب؛ والدكتور إلهامي علي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور؛ والدكتورة سماح الصاوي، عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور؛ والدكتورة إيمان فؤاد بركات، مشرفة الرسالة - وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والأبحاث بجامعة دمنهور؛ والدكتور أحمد خميس شتية، مدرس الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور- مشرفًا مشاركًا؛ والدكتور حسن السيد حامد خطاب، أستاذ الدراسات الاسلامية - رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية - وكيل كلية الآداب الأسبق جامعة المنوفية، مناقشًا؛ والدكتور السيد عبد المجيد، مدير مديرية أوقاف البحيرة.

تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيسًا للمناقشة، والأستاذة الدكتورة إيمان فؤاد بركات، مشرفة أصلية للرسالة؛ والدكتور أحمد خميس شتية، مشرفًا مشاركًا؛ والدكتور حسن السيد حامد خطاب، مناقشًا.

تخلل المناقشة العلمية تأكيد الوزير أهمية مرويات آل البيت في التراث الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذه المرويات ليست جزءًا من السنة النبوية فحسب، بل هي دروس حياتية وفكرية تعزز دعوة الإسلام، مضيفًا: «مرويات آل البيت تتميز بأنها تحمل معاني عميقة تتعلق بالعدل والمساواة ونشر قيم الإسلام السامية، لذلك فإن دراسة هذه المرويات تمثل خطوة مهمة لفهم أكثر دقة لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم».

كما أكد الوزير أهمية دراسة الأسانيد بدقة والتحقق من صحة الأحاديث، إذ نصح الباحثين بالتعمق في دراسة كل راوٍ وتوثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالأحاديث لضمان صحة النقل وفهم النصوص على وجهها الصحيح. وقد انتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحث درجة دكتوراة الفلسفة في الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، مع تهنئة لجنة المناقشة للباحث على جهوده المتميزة في البحث والتحليل.

وشهد ختام المناقشة تكريم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ إذ أهدى الدكتور إلهامي على ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، درع الجامعة له تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة العلم والدين. جاء ذلك في لفتة تعبيرية عن التقدير الكبير الذي يحظى به الوزير في الوسط الأكاديمي والديني. وقد أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والدينية في نشر المعرفة وتعزيز القيم الإسلامية.