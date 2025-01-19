وزيرة التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة: احلموا ووراكم حكومة هتنفذ

كتب مدحت وهبة

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وشملت الاحتفالية عروضا فنية للمبدعين من ذوي الإعاقة، وتكريم للأبطال الرياضيين.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي سعادتها الشديدة بالتواجد في هذه الاحتفالية، قائلة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "جبر بخاطر مصر كلها" وهو الدرع والسيف والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بعمل حزب مستقبل وطن، ووصوله لأعداد كبيرة من المستفيدين، ووصوله إلى مساحات واسعة على الأرض، وتقديمه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الإعاقة، مطالبة الحزب بزيادة تمثيل السيدات وذوي الإعاقة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها للأشخاص من ذوي الإعاقة قائلة: "احلموا ووراكم حكومة هتنفذ لكم كل أحلامكم".

احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الإعاقة

احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الإعاقة بحضور أشخاص من ذوى الهمم

وزيرة التضامن باحتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات

الاطفال فى احتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة

أشخاص من ذوى الاحتياجات يشاركون فى احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

وزيرة التضامن مايا مرسى تصافح سيدة من ذوى الاحتياجات