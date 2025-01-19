نتنياهو: هذا يوم مثير للمشاعر وسنعيد كل المخطوفين ونحقق أهداف الحرب

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو تعليقا على الإفراج عن 3 أسيرات من غزة اليوم الأحد بموجب اتفاق، إن "هذا يوم مثير للمشاعر وسوف نعيد كل المخطوفين ونحقق كل أهداف الحرب".

وأضاف نتنياهو في كلمة بثتها وسائل إعلام عبرية: "أود أن أنقل إلى رومي ودورون وإيميلي أن شعبًا بأكمله يحتضنك، وعودة سعيدة إلى الوطن. سنعيدهم جميعًا ونحقق جميع أهداف الحرب".

وتجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي المختطفين، في انتظار وصول الرهائن المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم (الأحد).

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أن الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن في قطاع غزة، دخلن الأراضي الإسرائيلية بمواكبة قواته. وأضاف في بيان "قبل فترة قصيرة عبرت الرهينات المفرج عنهن بمواكبة قوات الجيش والشين بيت الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وهن في طريقهن إلى نقطة استقبال أولى في جنوب إسرائيل حيث سيجرى لهن تقييم طبي أول".

بدورها قالت مصادر في حركة "حماس" إن كتائب القسام سلمت 3 محتجزات لجمعية الصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.