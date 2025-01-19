منتخب القليوبية لكرة اليد يستعد للمشاركة فى النسخة الأولى لدورى مراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تدريبات منتخب القليوبية لكرة اليد، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة فى النسخة الأولى لدورى مراكز الشباب لكرة اليد، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب التابعة للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وجاء بحضور الدكتور ناصر السيد مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومحمود شعبان معاون المدير العام، ولمياء طنطاوى إداري المنتخب .

وأكد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالالعاب الرياضية المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحث اللاعبين على بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج متميزة بالبطولة لكونها البطولة الأولى من نوعها وتمثيل المحافظة بالشكل اللائق والجيد، مشيرا إلى توفير كافة سبل الدعم للفريق قبل وأثناء المشاركة فى المباريات .

جدير بالذكر، أن مجموعة القليوبية تضم منتخبات "الدقهلية وجنوب سيناء"، ويشارك فى البطولة 21 فريق تم تقسيمهم إلى 7 مجموعات، ويتم تصعيد المركز الأول من كل مجموعة إلى الأدوار التالية، واللعب بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية، وتقام فعاليات البطولة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري، وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.



خلال اللقاء



استعدادات الفريق