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مكتب نتنياهو يعلن موعد إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن

الأحد، 19 يناير 2025 12:17 م
مكتب نتنياهو يعلن موعد إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات

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نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن سيكون الساعة 1600 بالتوقيت المحلي

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.







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