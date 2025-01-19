مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: ننشر بعد قليل أسماء أسرانا المفرج عنهم اليوم

كتب: أحمد جمعة

أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، اليوم الأحد، أنه ينشر قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيتم الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة طـــوفان الأحرار وهم من النساء والأطفال، بحسب ما نقله في بيان مقتضب قبل فليل.

وأكدت حركة حماس في بيان مقتضب، اليوم الأحد، تسليمها للوسطاء قبل قليل أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن.

وطلبت حركة حماس من الوسطاء انسحاب جميع الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي من أجواء قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

نشرت حركة حماس أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء ضمن الاتفاق مع اسرائيل، موضحة انها ستفرج اليوم الاحد عن المحتجزات الثلاث وهن رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً).

وذكرت رويترز عن إعلام إسرائيلي، أن إسرائيل تلقت أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم باليوم الأول، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

في المقابل، قالت حركة حماس إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدثت كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.