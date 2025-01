مظاهرة فى ستوكهولم السويدية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مظاهرة للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها شعارات مثل "الأطفال يُقتلون في غزة"، "المدارس والمستشفيات تُقصف"، "فرض حظر على إسرائيل" و"فلسطين للأبد".

Solidarity activists in Stockholm, Sweden, showed up for Palestine. pic.twitter.com/3u1tLmccIy