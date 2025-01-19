مظاهرة فى ستوكهولم السويدية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة

أحمد علوى

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مظاهرة للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها شعارات مثل "الأطفال يُقتلون في غزة"، "المدارس والمستشفيات تُقصف"، "فرض حظر على إسرائيل" و"فلسطين للأبد".

Solidarity activists in Stockholm, Sweden, showed up for Palestine. pic.twitter.com/3u1tLmccIy — Kuffiya (@Kuffiyateam) January 18, 2025

يذكر أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد ، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم 27 طفلًا، منذ إعلان الاتفاق.

وزعم حزب الليكود برئاسة نتنياهو، أن الاتفاق الحالي، يسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال عند الحاجة بضمانة أمريكية، كما يضمن تزويد الجيش بالأسلحة ووسائل القتال اللازمة لتحقيق أهدافه.