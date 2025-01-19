مستشفيات جامعة أسوان تنظم ورشة عن الحالات المتقدمة فى جراحة المناظير.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم قسم الجراحة العامة في مستشفيات جامعة أسوان، أول ورشة عمل متخصصة حول "الحالات المتقدمة في الجراحة بالمناظير"K حضر الورشة عدد من الشخصيات الأكاديمية والطبية البارزة، من بينهم الدكتور أشرف معبد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفى حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتم تنسيق وتنظيم الورشة من قبل فريق عمل متميز من الأطباء بما في ذلك الدكتور أيمن السيد مندور مدرس جراحة المناظير، والدكتور أحمد مصطفى مغربي مدرس جراحة المناظير، والطبيب هيثم جمال عبد الهادي مدرس مساعد الجراحة العامة، والطبيب محمود حسانى مدرس مساعد الجراحة العامة، والطبيب أحمد رضوان أخصائي بقسم الجراحة العامة، والطبيب أبو العزائم محمد نائب بالقسم، والطبيبة خلود احمد نائب بالقسم.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أهمية إقامة ورش العمل العلمية والمؤتمرات الطبية والبحثية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعمل على نشر الثقافة العلمية بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار، إلى أهمية موقع محافظة أسوان كمقصد سياحي عالمي، مما يسهم في الترويج السياحي من خلال تلك الفعاليات الطبية من خلال كلية الطب ومستشفيات الجامعة.

من جهته، أضاف الدكتور محمد زكي الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أن هذه الورشة تُعد إحدى المحطات البارزة في مجال تبادل الخبرات العلمية بين شباب الأطباء وأساتذة الجراحة العامة من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية ورحب "الدهشوري" خلال كلمته بالضيوف الكرام، بما فيهم الدكتور عادل فتحي أستاذ جراحة المناظير والأورام بطب المنصورة.

وأشاد عميد كلية الطب بالحضور المتميز من مختلف الجامعات المصرية، حيث ضمت الورشة أطباء من جامعات محافظات "الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، والشرقية"، لافتا إلى أن الورشة ستستمر على مدار يومين، حيث سيتم إجراء 8 عمليات جراحة مناظير بالمجان في مستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، رئيس قسم الجراحة العامة، أن الورشة تشهد في يومها الأول إجراء 4 عمليات جراحة مناظير متقدمة في الجهاز الهضمي العلوي، وتشمل الحالات التالية: حالتين للسمنة المفرطة، فتق في الحجاب الحاجز، وضيق في أسفل المريء. بينما شهد اليوم الثاني إجراء 4 عمليات جراحة مناظير متقدمة في الجهاز الهضمي السفلي، والتي تشمل استئصال ورم بالقولون الأيمن، استئصال ورم بالقولون الأيسر، استئصال رحم، وسقوط في المستقيم.

وأعرب "الزيات" عن أهمية هذه الورش في نقل المعرفة من الخبراء لشباب الأطباء حول أحدث التقنيات في جراحة المناظير المتقدمة. وأن إقامة هذه العمليات في أسوان تسهم في تخفيف العبء عن المواطن الأسواني، وتوفر له العلاج المجاني دون الحاجة للسفر، كما تقدم الخدمة الطبية لمرضى المحافظات المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تُعد خطوة هامة نحو تعزيز البحث الطبي وتبادل الخبرات بين المتخصصين في جراحة المناظير، مما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة أسوان.



الحضور



ورشة جراحة المناظير



حضور الورشة