مسؤول بالدفاع الألمانية: القدرات العسكرية للجيش الروسى آخذة فى الازدياد

أحمد علوى

ذكر اللواء كريستيان فرويدينج، رئيس المقر الخاص للقضايا الأوكرانية بوزارة الدفاع الألمانية، أنه على الرغم من القتال في أوكرانيا، فإن الإمكانات العسكرية للجيش الروسي آخذة في الازدياد، حيث تتزايد كمية المعدات والذخيرة في المستودعات.

وأوضح فرويدينج لصحيفة ألمانية أن "الجيش الروسي لديه المزيد من الدبابات كل شهر، والمزيد من الذخيرة، والمزيد من الصواريخ، والمزيد من الطائرات من دون طيار، حيث أن الإنتاج يتزايد، والمخزونات في المستودعات تتزايد".



وفي رأيه، ليس من المؤكد أن روسيا قد تكون تستعد لهجوم على دول الناتو.

كما قالت مصادر أمنية للصحيفة، إن روسيا تعوض إلى حد كبير الخسائر في المعدات والقوى العاملة، ولديها أيضًا القدرة على تجميع الاحتياطيات في بعض المناطق.

وفي ديسمبر قال المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، إن روسيا طورت صناعتها الدفاعية بشكل كبير، على الرغم من ضغوط العقوبات.