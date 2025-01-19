مدير التأمين الصحي بالقليوبية: إعادة توزيع العيادات ووضع خطة لتحسين الخدمات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، زيارة مفاجئة إلى مستشفى بنها النموذجي والعيادات الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبدأت الجولة بزيارة قسم الطوارئ، حيث تأكد من تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة، ومرور رؤساء الأقسام والاستشاريين لتقييم الحالات الطارئة، كما تفقد الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي، إلى جانب أقسام المعمل، الأشعة، التعقيم، وبنك الدم، للتحقق من جاهزية الأقسام للتشغيل بكفاءة.

وراجع مدير الفرع، مؤشرات الأداء بالمستشفى، بما في ذلك نسب الإشغال، معدلات العمليات، جداول العمل، مرور الأطباء، السجلات الطبية، ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والدم ومشتقاته، كما أجرى أيضًا حوارات مباشرة مع المرضى وذويهم، للاطمئنان على جودة الخدمات والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، حيث أعرب المرضى عن تقديرهم لجهود الطواقم الطبية والتمريضية.

أثناء جولته، لاحظ تأخر أعمال الصيانة الهندسية في قسم الاستقبال والطوارئ، ووجه بإحالة الواقعة إلى التحقيق، مع سرعة إنجاز الأعمال، كما رصد بعض السلبيات المتعلقة بالأمن والنظافة، واستمع إلى مطالب العاملين، مؤكدًا حل مشكلة المرتبات مع الشركة المتعاقدة خلال الشهر الجاري.

وشملت الجولة أيضًا تفقد عيادات بنها الشاملة، حسن عوض، توشيبا، والمحافظة، حيث اطمأن على التزام الفرق الطبية والإدارية بمواعيد العمل، وراجع مؤشرات الأداء وسجلات الحضور والانصراف.

وأشاد بمستوى الأداء في المخازن والصيدليات، لكنه رصد تغيب عدد من أطباء الواجب الوظيفي، وملاحظات على مستوى النظافة المحيطة بالعيادات، ووجه بالتحقيق في وقائع الغياب، مع تكليف المسؤولين الماليين والإداريين بمتابعة أعمال النظافة الخارجية.

وجه الدكتور سيد جلال، بضرورة دراسة معدلات التردد على عيادات حسن عوض وبنها الشاملة، مع إعادة توزيع العيادات في الأدوار للقضاء على التكدس، واستخدام كروت مرقمة لتنظيم دخول المرضى، إلي جانب سرعة إدخال نظام الاستدعاء الآلي في الصيدليات وخدمة العملاء، كما طلب من مدير المنطقة الطبية سرعة تشغيل عيادة الرمد خلال الفترة المسائية، مع مراجعة المخازن، وتطبيق معايير الجودة والسلامة بها.

وخلال جولته باللجنة الطبية، شدد على ضرورة دراسة الخدمات المقدمة وتوزيعها علي مدار اليوم، مع نقل بعض الخدمات من الفترات الصباحية إلى أوقات أخرى، موصيًا بإعداد لوحات معلنة بالخدمات وتنظيم الحجز عبر كروت مرقمة، مع التوسع في إضافة استراحات لتسهيل تردد المرضى، كما أمهل فريق الجودة بالمنطقة واللجنة الطبية أسبوعًا لتنفيذ التوصيات ووضع خطة إصلاح شاملة لتحسين الخدمات.

أكد الدكتور سيد جلال، على أهمية تكثيف الجولات الميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع وتذليل العقبات التي تواجه المرضى، لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد طاهر، مدير المستشفى، الدكتور محمد صلاح، مدير منطقة بنها، والدكتورة مي محمد، مديرة المكتب الفني.



الاستماع لشكاوى المرضي



خلال تفقد المرضي



تفقد مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية



جانب من الجولة (1)