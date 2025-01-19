محافظ كفر الشيخ يتفقد البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والقمح.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بالبحوث الزراعية بموقع سخا، وتفقد المزرعة البحثية لإنتاج أصناف القمح بالبحوث الزراعية بسخا، بحضور الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد التركاوي، وكيل مديرية الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور السيد علي عبدالحميد، رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، صوب إنتاج تقاوي هجن الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان، بالإضافة إلى إكثار تقاوي البسلة والفاصوليا والنباتات الطبية والعطرية مثل الكمون والكراويا، واستعرض، برنامج قسم بحوث القمح للاطلاع على أهم الأصناف التي تم تسجيلها حديثاً، والتي تمتاز بمقاومتها للأمراض النباتية وقدرتها على تحمل الظروف غير المواتية مثل الملوحة والجفاف، فضلًا عن قصر فترة النمو، وقد تم تسجيل صنف "سخا 96" العام الماضي، و97، ومصر 5،6،7، وسوهاج 6 هذا العام، مما يساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 20% من احتياجات النبات.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على برنامج تربية القمح الذي يهدف إلى استنباط أصناف جديدة تتميز بإنتاجية عالية وقدرة على مقاومة الأمراض والجفاف، وتمتلك صفات تكنولوجية ممتازة، بالإضافة إلى برنامج المعاملات الذي يهدف إلى تحديد التوصيات الفنية المثلى التي يمكن أن تُقدّم للمزارعين لتحسين إنتاجهم، وبرنامج إكثار التقاوي الذي يركز على إنتاج تقاوي المربي والأساس، حيث يتم من خلالها إنتاج التقاوي المعتمدة التي يتم توزيعها على المزارعين لضمان تحسين المحاصيل الزراعية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هدف البرنامج هو إنتاج تقاوي الهجين لمحاصيل الخضر، لوقف استيراد التقاوي من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الخضار الطازج، حيث تم تسجيل 30 صنفًا من محاصيل الخضر المختلفة و9 أصناف تحت التسجيل، مما يسهم في تقليل الإنفاق على الاستيراد وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن برنامج الخضر يتبع محطة بحوث البساتين، ويهدف إلى إنتاج تقاوي محاصيل البساتين وتدريب المزارعين والمهندسين بمحافظة كفرالشيخ على زيادة الخبرة في إنتاج الخضر، كما يسعى البرنامج لحل مشاكل المزارعين من خلال توفير التوصيات الفنية اللازمة، وتوفير شتلات الفاكهة لمنافسة الأسواق الخاصة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن محطة البحوث الزراعية بسخا من أكبر المحطات الزراعية في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤها في عام 1960 بهدف تنفيذ البحوث العلمية في منطقة الدلتا، بالإضافة إلى خدمة المزارعين والمجتمع، وتتضمن 14 معهد بحثي ومعملين مركزين، وقد أسهمت هذه المحطة من خلال بحوثها في تحقيق الطفرة الزراعية من خلال تحسين متوسط الإنتاجية والجودة لجميع المحاصيل، وسرعة النمو في فترات وجيزة، مما ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي مقارنة بزيادة عدد السكان.

ومن جانبه، أضاف، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، أن دور المحطة يتركز على تنفيذ البرامج البحثية لتربية وإنتاج الأصناف الجديدة من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية بهدف تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، ووضع حزم التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، فضلًا عن توصيل الحزم الفنية التي توصل إليها البحث العلمي إلى الفلاحين عبر البرامج والحقول الإرشادية، الحملات القومية والمدارس الحقلية، وحل مشاكل المزارعين من خلال الندوات والتواصل المباشر معهم، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي المنتقاة عالية الجودة من تقاوي المربي والأساس، والتي تستخدم في إنتاج التقاوي المعتمدة اللازمة لاحتياجات المزارعين، لمضاعفة إنتاجية الفدان وتحقيق التنمية الزراعية.



أصناف تقاوي الخضر



الإستماع لشرح المخصيين في محصول القمح



برنامج بحوث القمح بسخا التابع لمحطة البحوث



تفقد صوب الخضر



تفقد المحافظ للخضر



جانب من الصوب التي تفقدها المحافظ



جانب من تفقد المحافظ لأصناف الخضر



زراعات الفلفل الألوان



زراعة أصناف جديدة من الأرز متحملة التغيرات المناخية



صورة جماعية مع محافظ كفر الشيخ بالحقول



محافظ كفر الشيخ بتفقد الصوب