محافظ سوهاج يضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى المشاة العلوى أعلى السكة الحديد

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور محمد عبدالهادي، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد السايس السكرتير المساعد والمهندس محمد عبدالعاطى مدير عام الطرق ورئيس مركز ومدينة سوهاج والنائبه مى مازن عضو مجلس النواب والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، اليوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى المشاه العلوى أعلى السكة الحديد بمنطقة "الثلاث كبارى" بمدينة سوهاج.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المحافظة على تحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث على خطوط السكك الحديدية.

وفي تصريح له، أكد محافظ سوهاج أن إنشاء كوبرى المشاه العلوى يعد خطوة هامة نحو توفير بيئة آمنة للمواطنين وتيسير حركة عبور المشاة فوق السكة الحديد بشكل آمن، بالإضافة إلى الحد من الحوادث التي تحدث نتيجة عبور المشاة العشوائي وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز البنية التحتية للمدينة وتحسين مستوى الخدمة العامة.

وأن المشروع سيشمل كافة التجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة والأمان للمشاة، حيث سيتم تجهيز الكوبرى بمسارات مخصصة ومؤمنة للعبور، فضلاً عن إنشاء مرافق أخرى تخدم المواطنين في المنطقة.

ويعد هذا المشروع جزءاً من خطة محافظة سوهاج لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مستوى الأمان على الطرق والشوارع العامة، وذلك استجابة للعديد من المطالب الشعبية بتوفير حلول عملية للحد من الحوادث في المناطق الحيوية بالمدينة.

وأضاف أن هذا الكوبرى سيكون من المشروعات الحيوية التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية بمنطقة الثلاث كبارى، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والفنية لضمان سلامة المواطنين.