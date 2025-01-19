محافظ الوادي الجديد يجرى جولة تفقدية بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بالمجمع الحكومى المميكن للمحافظة، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسئولين.

حيث تفقد المحافظ أعمال استكمال اللاندسكيب المتبقية، وعدد من الميادين والنوافير المزمع إنشاؤها على الطراز الواحاتي، بالإضافة لتفقّد الموقف التنفيذ لمبنى صندوق استصلاح الأراضي والمقرر تشغيله عقب انتهاء أعمال التجهيزات ضمن مشروع ميكنة الصندوق وفي إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي.

كما تفقّد الزملوط أعمال المرحلة الثانية لمحطة الطاقة الشمسية، مُوجهًا بسرعة إنهاء الأعمال لتشغيل المحطة، وتوفير عدد من الفنيين بصفة دورية لمتابعة أعمال صيانة محطات الطاقة الشمسية.

وفى سياق آخر تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستشفى الحميات بالخارجة؛ لمتابعة سير أعمال التطوير والإنشاءات القائمة بالمستشفى، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور هشام هارون وكيل مديرية الصحة، والدكتور حسام صادق مدير المستشفى.

حيث تفقدت أعمال إنشاء عدد من العيادات خارجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد من الغرف الداخلية بالمبنى الإداري لتحويلها إلى عيادات علاج طبيعي حفاظًا على خصوصية المرضى، كما تفقدت أعمال تطوير غرف العزل، موجهة بعرض التقرير الهندسي الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وحصر احتياجات المستشفى وإعداد تقرير بها لتوفيرها.