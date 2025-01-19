محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية بقرية أبنوب الحمام لمتابعة سير العمل

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مزرعة الثروة الحيوانية بقرية أبنوب الحمام بمركز أبنوب المقامة على مساحة 13 فدان ضمن جولاته الميدانية علي محطات مشروع تنمية الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة للوقوف على سير العمل والإنتاج ومتابعة إستكمال أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات الإنتاجية وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الإيرادات.

ورافق المحافظ خلال الجولة عدلى أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وسوزان محمد على رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونواب رئيس المركز، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولوا ومشرفوا المزرعة.

وتفقد المحافظ، معمل الألبان وعنابر الحيوانات وتفقد مخازن الأعلاف بمحطة الثروة الحيوانية بأبنوب الحمام وتابع سير العمل بها، وعنابر الحلاب وعنابر تحت الجس وعنابر الجاموسى، واطمأن على حالة القطيع بالمزرعة وعمليات التغذية بالعنابر، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة والنظافة المستمرة للمحطة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة بالمزرعة حتى المخلفات والرواكد بها وإعادة تصنيعها والإستفادة منها ووجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية الدورية للماشية.

وأكد أبو النصر، ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة الإنتاجية وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة العائد الإقتصادي منها خاصة وأن المشروع يمتلك بنية تحتية تؤهله لزيادة إيراداته وإنتاجه لتعظيم نسب إنجاح المشروع، مؤكداً على أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان يحتاج فقط إلى إدارة وتكثيف الجهد والعمل بتفاني.

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمزرعة، بارتداء الملابس المخصصة للعمل والتي تم توزيعها على العاملين بالمزرعة تطبيقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى استمرار جولاته ومتابعته الدورية لمحطات المشروع لتحقيق المستهدف منه وتنميتها وتعلية أصولها وإيراداتها.

