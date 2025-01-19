محافظ أسيوط يتفقد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر فى بني مر

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر التابعة لمركز ومدينة الفتح ضمن جولاته الميدانية على القطاعات المختلفة لمتابعة سير العمل والتعرف على الإمكانات المتاحة والعمل على تعظيمها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثقافة ورفع الوعي بين المواطنين خاصة في القرى والنجوع تحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال الجولة عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، وحسين عطية مدير قصر الثقافة.

بدأ المحافظ ومرافقوه بتفقد متحفًا لبعض مقتنيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي اهدتها أسرته إلى وزارة الثقافة وبانوراما تروى مشوار حياته بالإضافة الى مسرحاً يتسع لـ 145 مشاهد وملحق به غرف للفنانين مشيداً بالإمكانات والتجهيزات من المقاعد ووسائل الإضاءة ووسائل العرض وجمال المفروشات وتناسق في الألوان.

وإستكمل المحافظ جولته بتفقد طابقين وبدروم يحتوى على مخازن، وقاعة للأمن، وشاشات مراقبة، وسيرفر، وقاعات خدمات ومرافق، كما يضم الطابق الأرضي صالة استقبال، وغرفة للأمن، ومكتبة الطفل وقاعة لنشاطاتها، وقاعة إدارية إلى جانب قاعة ندوات وأخرى لتكنولوجيا المعلومات أما الطابق العلوي يحتوى على مكتبة عامة، ونادي للمرأة واخر للعلوم، ومرسم، وقاعة للإداريين وقاعة لكبار الزوار .

وأكد أبو النصر، أهمية قصور الثقافة ودورها في رفع المستوى الثقافي والوعي لدى المواطنين في مختلف المجالات وتقديم مواد ثقافية مختلفة تنير عقول الشباب وتزيد من قدرتهم الإبداعية ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم وقيادة مستقبل الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

ولفت محافظ أسيوط، إلى الاهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات بقصور الثقافة خاصة التي تساهم في رفع ثقافة المواطنين وتساعد على القضاء على الجهل والتطرف مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للثقافة وتذليل العقبات أمام إكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها وصقل مهاراتهم وتنميتها حيث أن الثقافة جزء أساسي من مقومات التنمية المحلية ومضاعفة الإنتاج.

