مجلس مدينة سمسطا ببنى سويف يناقش أولويات الخطة المحلية.. التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة بنى سويف جهودها المكثفة في مختلف الملفات الخدمية والتنموية، وعلى رأسها ملفات التعديات والنظافة، بالتوازي مع الاجتماعات التنسيقية لمناقشة مقترحات الخطة المحلية للمركز، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف

قاد مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة سمسطا، حملات ميدانية موسعة للنظافة وتحسين المظهر الحضاري للمركز، والتي شملت رفع الإشغالات ومخلفات القرى والمناطق الحيوية، واستجابت الوحدة المحلية لشكاوى المواطنين المتعلقة ببعض الخدمات والمرافق، وتنفيذا لتوجهات المحافظ وتحت اشراف مباشر من اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، شهدت الوحدة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترحات الخطة التنموية والخدمية للمركز بحضور النائب حسام العمدة أمين ، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، ود. حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور أحمد مصطفى من جامعة بني سويف، بجانب عدد من القيادات الطبيعية والتنفيذية.

وأكد النائب حسام العمدة أهمية الاجتماع في تعزيز المشاركة المجتمعية، مثنيًا على جهود المحافظ في إشراك كافة الأطراف لتحديد أولويات الخطة التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات ستُرفع من خلال المحافظة إلى الوزارات المختصة لضمان توفير الاعتمادات اللازمة.

ومن جانبها، أوضحت د.حنان سليمان أن الاجتماع تناول الجوانب التي تهم المواطنين، وخرج بتوصيات تدعم توزيع الاعتمادات المقررة وفقًا للأولويات التي تخدم تحسين الخدمات والمرافق.

بينما أشار الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى إلى أنه تمت مناقشة تفصيلية لاحتياجات المركز في قطاعات مثل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدًا أن الاجتماع تميز بحوار مفتوح وشفاف في حضور النواب ورئيس المدينة، ما يعكس حرص الجميع على تحسين مستوى الخدمات بالمركز، مثنيا على توجيهات محافظ بني سويف بضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات.

يذكر أن هذه الجهود والاجتماعات تأتي ضمن خطة شاملة يتم تنفيذها في كافة مراكز ومدن المحافظة، لدعم الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.