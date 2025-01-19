مجلس مدينة أرمنت بالأقصر يسترد 399 ألف متر أملاك دولة غير قابلة للتصالح

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد أحمد الهواري، عن إسترداد 399 ألف متر أراضي أملاك دولة غير جاد وغير صالح للتقنين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم، لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهتها.

وجاءت الأرض المستردة بنطاق حاجر قرية المحاميد قبلي، وتم تسليمها لرئيس القرية للتحفظ عليها لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى، حيث تمت إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بأرمنت الوابورات، وذلك أثناء مرور أعضاء المتابعة الميدانية ليلا تلاحظ وجود أعمال حفر على أرض زراعية تجهيزا للبناء عليها بمساحة 200 متر، وتم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حيث تمت الحملة تحت إشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم سكرتير مجلس المدينة والمشرف على أملاك الدولة، وسيد ضاحي رئيس قرية المحاميد بحرى، والمهندس أبو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية وحجاج السيد مدير المتابعة.

فيما كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

وأعلن محافظ الأقصر، في بيان صحفى، أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة (51 حالة تعد على مساحة 7431 مترا من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدانا و6 أسهم و3 قراريط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.