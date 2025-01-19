اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يناير 2025 01:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"متحدث الصحة" بغزة: القطاع يحتاج لإعادة تشغيل المنظومات الصحية

الأحد، 19 يناير 2025 12:00 م
"متحدث الصحة" بغزة: القطاع يحتاج لإعادة تشغيل المنظومات الصحية غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور خليل الدقران، أن القطاع بحاجة ملحة إلى إعادة تشغيل جميع المنظومات الصحية، خاصة في المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يتبق الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية.


ودعا المتحدث - في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأحد إلى ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة في قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين، لأن المنشآت الحالية لا تلبي احتياجات السكان؛ خاصة في ظل استمرار معظم سكان غزة في العيش في خيام غير صحية، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض خلال حرارة الصيف.


وقال: إنه "منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، شهد المواطنون احتفالات بوقف إطلاق النار، إذ غمرت السعادة قلوبهم عند سماعهم نبأ وقف إطلاق النار، خاصة بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي، والذي دمر الأخضر واليابس"، مشيرا إلى "وجود خروقات لوقف إطلاق النار، حيث تلقت المستشفيات أعدادًا من المصابين".







مشاركة

غزة

غزة وقف إطلاق النار

وقف اطلاق النار بغزة

إسرائيل

غزة الان مباشر

شروط وقف إطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة

مصر

قطر

أمريكا

ترامب

وقف الحرب في غزة

نتنياهو

الأسرى الإسرائيليين

المحتجزين في غزة

حماس

وقيت وقف اطلاق النار

بنود وقف إطلاق النار في غزة

حرب غزة

غزة الآن

ماذا تشمل مناطق a حسب التقسيم السياسي في الضفة

طوفان الأقصى

اتفاقية وقف اطلاق النار في غزة

اليوم السابع بلس

ما هو تاريخ وقف إطلاق النار

ما الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار

ماذا يعني وقف إطلاق النار

غزة الان عاجل






الرجوع الى أعلى الصفحة