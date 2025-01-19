"متحدث الصحة" بغزة: القطاع يحتاج لإعادة تشغيل المنظومات الصحية

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور خليل الدقران، أن القطاع بحاجة ملحة إلى إعادة تشغيل جميع المنظومات الصحية، خاصة في المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يتبق الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية.



ودعا المتحدث - في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأحد إلى ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة في قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين، لأن المنشآت الحالية لا تلبي احتياجات السكان؛ خاصة في ظل استمرار معظم سكان غزة في العيش في خيام غير صحية، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض خلال حرارة الصيف.



وقال: إنه "منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، شهد المواطنون احتفالات بوقف إطلاق النار، إذ غمرت السعادة قلوبهم عند سماعهم نبأ وقف إطلاق النار، خاصة بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي، والذي دمر الأخضر واليابس"، مشيرا إلى "وجود خروقات لوقف إطلاق النار، حيث تلقت المستشفيات أعدادًا من المصابين".