لماذا يتناول المسيحيون القصب والقلقاس فى عيد الغطاس؟

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بـ عيد الغطاس المجيد اليوم الأحد 19 يناير، ويطلق عليه العديد من المسميات منها: عيد الظهور الإلهى، عيد العماد، كما يتمثل الغطاس فى عصرنا الحالى بالمعمودية، حيث يتم تغطيس الطفل بالماء بعد أن يتجاوز الأربعين يوما من ولادته.

وتختلف مظاهر الاحتفال بـ عيد الغطاس بين دول العالم، فلكل شعب عاداته وتقاليده فى التعبير عن فرحتهم والاحتفال بهذا العيد الذى يعتبر أحد أهم الاعياد السيدية بالكنيسة.

واختار أقباط مصر تناول بعض المؤكلات التى لها دلالة رمزية ودينية ترتبط بماهية هذا العيد و دلالاته الدينية، حيث اعتاد الأقباط تناول الأطعمة التى تشير إلى رمزية عيد الغطاس، مثل تناول القلقاس والقصب والبرتقال واليوسفى، وكلها مأكولات مرتبطة بالمياه ولها علاقة رمزية بعيد الغطاس، وبالنسبة للقلقاس الذى هو الوجبه الرئيسية لهذا العيد، فهو يقشر ويطهى داخل الماء رمز للتطهير من الخطية، والتغطيس فى المياه بعد ذلك.

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قداس عيد الغطاس يبدأ ليلة العيد، حيث يوجد به قداس باكر والقداس الإلهى، وينتهى بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وأكد أن العيد يبدأ بعد الساعة 12 منتصف الليل" الأقباط صائمين صوم برامون الغطاس، وتابع: الطعام فى العيد قلقاس وبرتقال وقصب السكر، حيث تقوم العائلات بتفريغ البرتقال من الداخل وعملها فانوس وهى من العادات الجميلة للأسر القبطية".