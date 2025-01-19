لماذا يتغير شتاء مصر؟ رئيس مركز المناخ يجيب

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن عدد ساعات البرودة تقترب إلى أقل من 10 °م من 350 ساعة في أواسط الجمهورية وأقل قليلاً في الواحات والظهير الصحراوي الغربي "مناطق تركيز المتساقطات" وغيرها، ويعني تقريباً ضعف الموسم الشتوي الماضي ونحن ما زلنا في بداية شهر طوبة "أبرد شهور السنة".

أضاف فهيم، أنه على الرغم من برودة الليل، إلا أن النهار أصبح أكثر دفئاً وهذا معناه زيادة فرق حرارة الليل والنهار وهو ما له تأثيرات كبيرة ونوعية، والسؤال الآن لماذا يتغير شتاء مصر ليكون بهذه الشدة فى الانخفاض أو يكون أكثر دفئًا عن المعتاد كما حدث في الماضى؟ وهل سيستمر هكذا خلال المواسم القادمة؟.

وأجاب فهيم عن الأسئلة المطروحة، أن المسئول عن الاضطرابات المناخية فى الغالب ظاهرتان مناخيتان وهما النينو واللانينا وهما المسببتان بشكل كبير لتغير المناخ الحالي، فالأولى مسئولة عن موجات الحر والثانية عن موجات البرودة.

أضاف فهيم، أن الظاهرتان تنشآن وتتطوران في المنطقة الاستوائية في المحيط الهادي كل فترة، ويؤدي كل منها إلى التأثير على أنماط توزيع الغيوم ومتوسط درجة الحرارة بشكل مختلف .

أوضح فهيم، أن الواقع يشير إلى أن العالم على وشك الخروج من تأثيرات ظاهرة "النينو" التي بدأت منذ عام 2015 ، وهناك بوادر قوية على تعاقب موجة جديدة من "اللانينا" بعدها، مما يمثل بدوره علامة على انخفاض درجة الحرارة على سطح الأرض بشكل إضافي خلال الموسم المناخية القريبة.

أضاف فهيم، أن ظاهرة النينو تعمل على قلب النظام الجوي الاعتيادي بين غرب المحيط وشرقه وتؤثر بشكل مباشر على غرب الأمريكتين وأستراليا وشرق آسيا، ولن نغوص بتفاصيل التأثير العالمي الآن كي لا نطيل عليكم وسندخل بصلب الموضوع المتعلق بمنطقتنا لفصل الشتاء، حيث إننا نتأثر إجمالاً بالمؤثرات الأوروبية نتيجة مسار #الكتل_الباردة والرطبة الطبيعية من الغرب نحو الشرق "غالباً وليس دائماً "، وعادةً تأثير هذه الظاهرة يكون بطريقة غير مباشرة على أجواء المحيط الأطلسي، حيث يسمح تبريد الهواء الهابط بتشكل مرتفعات جوية قوية مقابل شمال غرب أفريقيا وشبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) وبالتالي تزداد هيمنة ما يعرف بالمرتفع الآزوري في هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لطقس أوروبا هذا ليس سوى عامل واحد من عدة عوامل تؤثر على طقسها، حيث إن المنظومة الخريفية والشتوية الأوروبية معقدة للغاية وصعبة التحليل خاصةً أن الهواء القطبي يلعب دوراً بارزاً في الساحة الأوروبية !

ولفت فهيم، إلى أن علم المناخ واسع جداً ولا أحد يستطيع التنبؤ بسلوك جوي مرجح على المدى البعيد لذلك كل نظرية جوية يقابلها احتمالات مضادة .

