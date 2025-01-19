قبل عودة ترامب.. تعرف على الرئيس الأمريكى الذى أودى حفل تنصيبه بحياته

كتبت ريم عبد الحميد

هو أقصر من مكث فى رئاسة الولايات المتحدة، فلم يبقى فيها سوى 32 يوما فقط، لكنه كان صاحب أطول خطاب تنصيب على الإطلاق فى تاريخ التقليد الأمريكى الشهير.

وبينما تتوجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمشاهدة استعدادات تنصيب ترامب، الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، والتى تأثرت بشكل كبير بسبب ظروف الطقس البارد الثلجى فى الوقت الراهن، فإن التاريخ يذكرنا برئيس قيل عنه إن "تنصيبه أودى بحياته".

كان ويليام هنرى هاريسون هو الرئيس التاسع للولايات المتحدة. وكان تنصيبه فى 4 مارس 1841، والذى قالت عنه شبكة فوكس ويزر أنه كان يوما شديد البرودة والرطوبة فى واشنطن، والتى تسببت فى وفاة الرئيس لاحقا.

فرغم البرد القارس فى هذا اليوم، لم يرتدى هاريسون قبعة أو معطفا أو قفازات وقت أدائه اليمين الدستورية. ووقف الرئيس البالغ من العمر 68 عاما فى ظل الصقيع والأمطار ليلقى ما لا يزال خطاب التنصيب الأطول فى التاريخ الأمريكى، وتكون من 8445 كلمة، واستغرق نحو ساعتين، وفقا للجنة الكونجرس المشتركة حول احتفالات التنصيب.

وفى حين ركب معظم الرؤساء الأمريكيين الأوائل عربة للوصول إلى مقر احتفالات تنصيبهم، فإن هاريسون امتطى حصانا أبيض، وكان محاطا بحلفاء سياسيين مقربين له، وفقا للجنة.

ووفقا لإحدى المعروضات الموجودة في مكتبة الكونجرس، فإن الرئيس هاريسون حضر ثلاث حفلات تنصيب مختلفة في ذلك المساء.

وأصيب هاريسون بالبرد، الذى قيل أنه كان بسبب سوء الأحوال الجوية، وتطور الأمر إلى إصابته بالالتهاب الرئوي ووفاته بعد شهر واحد بالضبط.

ومن المقرر أن تجرى مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى واشنطن غدا، الاثنين، وقد ألقت الأحوال الجوية والطقس البارد بظلالها على المراسم، حيث ستجرى الفعاليات فى قاعات الكابيتول المغلقة بدلا من الجبهة الغربية الشهيرة بعد تحذير من الأجواء الثلجية.