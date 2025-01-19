قبل تنصيب ترامب.. عمدة لندن يدعو الغرب لمواجهة تطرف اليمين.. ورسالة لماسك

كتبت رباب فتحى

حذر عمدة لندن، صادق خان اليوم من أن الغرب يجب أن يواجه معركة ضد اليمين المتطرف المتجدد الذي يسير في جميع أنحاء العالم المتقدم، حيث دعا الوزراء إلى مواجهة التطرف قبل تنصيب دونالد ترامب للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وفي أقوى نداء حاشد من أي سياسي بريطاني كبير ضد مسيرة اليمين في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، حذر عمدة لندن من "الفاشية المتجددة" عبر الإنترنت وقال إن القوانين الأكثر صرامة بشأن المحتوى الضار ستكون ضرورية لوقف المد.

واعتبرت الصحيفة أن تدخله يأتي مع تجمع شخصيات اليمين المتطرف من جميع أنحاء أوروبا لحضور حفل تنصيب ترامب يوم الاثنين. ومن بين هؤلاء رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، وإريك زيمور، المرشح الرئاسي الفرنسي السابق المعروف بكراهيته للأجانب.

واستهدف خان في مقاله لصحيفة الأوبزرفر إيلون ماسك وكبار رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بتمكين انتشار المواد اليمينية المتطرفة. كما انتقد "مؤيديهم الماليين الذين اختاروا بشكل أناني وضع أرباح شركاتهم فوق مصالح ديمقراطياتنا".

وكتب: "يواجه التقدميون في جميع أنحاء العالم الغربي تحديًا - ولا يمكن أن تكون المخاطر على الديمقراطية الليبرالية أعلى من ذلك. اليمين المتشدد واليمين المتطرف في تقدم. هذه أوقات مقلقة للغاية، خاصة إذا كنت عضوًا في مجتمع أقلية. ومع العثور على المؤرخين والمعلقين بشكل متزايد على أصداء عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين في الوقت الحاضر، لا يمكننا أن نتحمل الاستسلام."

وأضاف فى كتابه "لا ينبغي أن يكون لدينا أدنى شك في أن هذه لحظة خطيرة. "إن شبح الفاشية المتجددة يطارد الغرب ... لدرء اليمين المتطرف، يجب أن نكون ثابتين في الدفاع عن ديمقراطيتنا وقيمنا، وفي تصميمنا على تعزيز الرفاهة والظروف المادية لمجتمعاتنا".

في محاولة مبطنة للضغط على ستارمر ووزرائه للذهاب إلى أبعد من ذلك في انتقاد ترامب بسبب التعليقات المتطرفة، صرح بأن الوزراء والليبراليين يجب أن يجعلوا أصواتهم مسموعة عندما يقوم الرئيس الأمريكي القادم بنوع التدخلات المتطرفة التي ميزت صعوده السياسي.

وكتب خان: "أتفق مع الحكومة على أننا بحاجة إلى أن نكون عمليين على الساحة الدولية. لكن التقدميين في جميع أنحاء العالم لا ينبغي لهم أبدًا التنازل عن الأرض لليمين المتطرف، ولا ينبغي لهم أن يخافوا من قول الحقيقة للسلطة عندما يتطلب الأمر ذلك".

يأتي ذلك بعد أن قال وزير الخارجية ديفيد لامي إنه "ليس في مجال إدانة أقرب حلفائنا" عندما واجه تهديد ترامب بالاستيلاء على جرينلاند وقناة بنما. في حين وصف لامي ترامب ذات يوم بأنه "مختل عقليا يكره النساء ويتعاطف مع النازيين الجدد"، فإنه يشير الآن إلى التعامل مع ترامب كجزء من استراتيجيته "الواقعية التقدمية".

واستهدف ترامب خان في سلسلة من المنشورات على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، خلال رئاسته الأولى، واتهمه بـ "تدمير مدينة لندن" والفشل في التعامل مع الإرهاب.

ودعا خان الوزراء إلى "تكثيف" الضغوط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة الكراهية والمعلومات المضللة، وألقى باللوم على ماسك لإعادة حسابات شخصيات اليمين المتطرف، بما في ذلك تومي روبنسون.