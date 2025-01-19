علاء فاروق يستقبل وفدا من وزارة الزراعة الأردنية

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يمثلهم الدكتور أحمد القرعين مدير مديرية الإنتاج الحيواني والدكتور عبد الرحمن بكر مدير مديرية البيطرية والصحة الحيوانية والدكتور رائد المشايخ مديرية زراعة عمان والمهندس محمد الخواجا مديرية الإنتاج الحيواني والمهندس أحمد العويدى وحدة الرقابة الداخلية

بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة واعضاء مجلس ادارة الجمعية المصرية التعاونية لتربية الخيول العربية.

وخلال اللقاء أكد فاروق أننا نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ليس فقط لتبادل الصادرات ولكن إلى مستوى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل العلاقات الوطيدة والمتميزة بين القيادة السياسية في مصر والأردن،

أكد وزير الزراعة أيضا على سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي برئاسة وزيرا الزراعة في البلدين، حيث انتهت اللجنة الى تعزيز تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والاسماك الى المملكة الاردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشات المعتمدة لتصدير الاسماك للاتحاد الاوروبى، وكذلك تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وتشجيع الاستثمارات الاردنية فى مجال انتاج وصناعة المبيدات فى مصر كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكى.

وكان الوفد الأردني قد قام بزيارة للقاهرة قام خلالها بزيارة العلاقات الزراعية الخارجية وهيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان كما قاموا بزيارة بعض مزراع الخيول ومستشفى ومحجر الشرطة البيطري

من ناحيتهم وجه الوفد الاردني الشكر الى وزير الزراعة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وابدى اعجابه الشديد بما شاهده من امكانيات وتطور لدى الجانب المصري في مجال الخيول سواء من ناحية الاجراءات التنظيمية او المعامل المتخصصة ،وكذا ما تحتويه مستشفى الشرطة البيطري من معدات واجهزة طبية متقدمة جدا ، علاوة على المستوى المتقدم والمتميز الذي يتميز به وادي الفروسية ومحجر الخيول التابعان لوزارة الداخلية ، انتهاءاً بتميز وتفرد الخيل العربي المصري ومستوى مزارع تربية الخيول التي قاموا بزيارتها. واعربوا عن رغبتهم في تنظيم برامج تدريبية وبناء قدرات للكوادر البيطرية الاردنية في مصر في مجال تناسليات الخيول وصحة الخيوان بمعاهد مركز البحوث الزراعية وكذا في مجال الطب والعلاج البيطري بمستشفى الشرطة البيطري.

