صحة مطروح: ضبط وإعدام 364 كيلو مواد غذائية مختلفة وتحرير 13 محضرا

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، تمكن لجان الرقابة الصحية والغذائية، عن ضبط وإعدام حوالي 364 كيلو مواد غذائية مختلفة، وتحرير 13 محضراً متنوعاً خلال حملة على المحلات والأسواق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، قد نفذت حملة على المنشآت الغذائية والأسواق، والمرور على 13 منشأة غذائية، وتمكنت من ضبط وإعدام أكثر من 364 كجم مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم سحب 11 عينة، وتحرير 13 محضر جنح صحية، لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين، وعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، كما تم ضبط 28 كيلو برجر معد للطهي و15 كيلو خبز كايزر منتهى الصلاحية داخل أحد المطاعم، وتم التوصية بغلق منشأة غذائية، لوجود خطر على الصحة العامة، وجارِ العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك بتوجيه من الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، لجان مكبرة من القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية، تحت إشراف الدكتور شادي شاهين، للمرور ومتابعة الأسواق في جميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.