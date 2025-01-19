صحة شمال سيناء: توفير 500 سرير والأدوية اللازمة لعلاج أشقائنا الفلسطينيين

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن الإستعدادات لاستقبال المصابين والمرضى من الشعب الفلسطينى قائلا:" تم تحضير أدوية ومسلتزمات طبية ستدخل لقطاع غزة، كما تم تجهيز الفرق الطبية والمستلزمات والأدوية والمخزون الاستراتجيى من الأدوية والأسرة بشمال سيناء.

وأضاف أحمد سمير بدر خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه تم توفير 500 سرير لأشقائنا الفلسطينيين المصابين لتلقى العلاج، وتم وضع خطة لاستقبالهم وعلاجهم.

ولفت أحمد سمير بدر إلى أن هيئة الإسعاف المصرية وفرت 100 سيارة إسعاف لمساعدة ونقل المرضى، مؤكدا أن القسم الوقائى بكل أطبائه وتطعيماته جاهز للكشف على جميع الأشقاء الفلسطينيين.