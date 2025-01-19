اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يناير 2025 07:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة شمال سيناء: توفير 500 سرير والأدوية اللازمة لعلاج أشقائنا الفلسطينيين

الأحد، 19 يناير 2025 06:20 م
صحة شمال سيناء: توفير 500 سرير والأدوية اللازمة لعلاج أشقائنا الفلسطينيين سيارات الاسعاف امام معبر رفح - أرشيفية
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن الإستعدادات لاستقبال المصابين والمرضى من الشعب الفلسطينى قائلا:" تم تحضير أدوية ومسلتزمات طبية ستدخل لقطاع غزة، كما تم تجهيز الفرق الطبية والمستلزمات والأدوية والمخزون الاستراتجيى من الأدوية والأسرة بشمال سيناء.

وأضاف أحمد سمير بدر خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه تم توفير 500 سرير لأشقائنا الفلسطينيين المصابين لتلقى العلاج، وتم وضع خطة لاستقبالهم وعلاجهم.

ولفت أحمد سمير بدر إلى أن هيئة الإسعاف المصرية وفرت 100 سيارة إسعاف لمساعدة ونقل المرضى، مؤكدا أن القسم الوقائى بكل أطبائه وتطعيماته جاهز للكشف على جميع الأشقاء الفلسطينيين.







مشاركة

غزة

غزة وقف إطلاق النار

وقف اطلاق النار بغزة

إسرائيل

غزة الان مباشر

شروط وقف إطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة

مصر

قطر

أمريكا

ترامب

وقف الحرب في غزة

نتنياهو

الأسرى الإسرائيليين

المحتجزين في غزة

حماس

وقيت وقف اطلاق النار

بنود وقف إطلاق النار في غزة

حرب غزة

غزة الآن

ماذا تشمل مناطق a حسب التقسيم السياسي في الضفة

طوفان الأقصى

اتفاقية وقف اطلاق النار في غزة

اليوم السابع بلس

ما هو تاريخ وقف إطلاق النار

ما الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار

ماذا يعني وقف إطلاق النار

غزة الان عاجل






الرجوع الى أعلى الصفحة