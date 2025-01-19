صحة القليوبية: حصر ماكينات الغسيل الكلوي لصيانتها

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعًا مع إدارة الكُلى برئاسة الدكتور نبيل قطب، وبحضور الدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، والدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تناول الاجتماع عدة نقاط هامة لمتابعة وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي، منها عملية ميكنة مراكز الغسيل الكلوي لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة، وآلية التنسيق بين المستشفيات لتسكين مرضى الغسيل الكلوي في العنايات المركزة، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لضمان استمرارية الخدمة.

وتضمن الاجتماع، مراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة خلال الشهر الماضي لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف، وحصر ماكينات الغسيل الكلوي التي تحتاج إلى صيانة أو إحلال وتجديد لضمان كفاءتها، والتأكيد على جودة وكفاءة جلسات الغسيل الكلوي أثناء المرور الدوري، مع مراجعة معايير مكافحة العدوى لضمان سلامة المرضى والطاقم الطبي.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أسامة الشلقاني، على أهمية الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى في جميع مراكز الغسيل الكلوي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة تحافظ على سلامة المرضى وتلبي احتياجاتهم.