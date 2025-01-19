صحة الشرقية: تخصيص 7 مراكز طبية لمبادرة القضاء على السمنة.. التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، انها خصصت 7 وحدات رعاية أولية، لإجراء فحوصات مبادرة القضاء على السمنة، ذلك تحت عنوان «تغذيتك.. مفتاح سعادتك»، وذلك موزعة على 7 إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان المراكز التي تفعيلها في كل من "المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسه بكفر صقر، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعادلية ببلبيس".

وتابع أنه المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساءاً، بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.