صانعات الهاند ميد بدمياط مواهب اكتشفتها معارض الدولة للمشغولات اليدوية

دمياط - هيثم مراد

تصدرت صناعة المشغولات اليدوية، قائمة اهتمام سيدات دمياط، اماكن عديدة وورش عمل وفرتها الدولة المصرية من خلال قنوات متنوعة أبرزها برنامج تدريب المرأة المعيلة، إضافة إلى ورش العمل داخل المجلس القومي للمرأة، فضلا عن دور المدينة صديقة النساء والتى تم افتتاحها بمدينة عزبة البرج في تقديم برامج مختلفة لتعليم السيدات فنون الهاند ميد.

تقول شيريهان أحمد صانعة هاند ميد في دمياط: "وجدنا فى دعم الدولة فرصة كبيرة أمامنا للتعلم وتقديم أنفسنا إلى السوق بصورة مناسبة".

وتابعت: "فنون الكروشيه وغيرها من صناعات الهاند ميد أصبحت مقصدا للكثير من سيدات محافظة دمياط الباحثات عن فرص عمل، الان اصبح الامر مغايرا تماما لدينا قنوات متعددة لعرض انتاجنا وتسويقه سواء محليا أو على مستوى اسواق الخارج".

وأوضحت: "معارض الدولة المصرية كانت بوابة أمل لكثير من سيدات دمياط، أصبح معرض تراثنا محط اهتمام سيدات المحافظة هذا الأمر ساعدهم في الإقبال على تعليم فنون الهاند ميد وتقديم نماذج مختلفة تتماشي مع الذوق العام".

واستكملت الحديث قائلة: " بدأت تعليم ابنتي تلك المهنة، أحاول بذلك فتح آفاق جديدة أمامها الدخول الى سوق العمل في وقت مبكر، لكنى أري ان دعم الدولة لنا كان فارقا بشكل كبير في إقبال الفتيات على تعلم تلك المهنة".

واختتمت حديثها قائلة: " قد تستغرق يوما أو يومين لصناعة قطعة طولها 20 سم، لكنى سعيدة بأننى أصبحت جزء من ابداع سيدات مصر في فنون الهاند ميد، أريد القول إن دورا بارزا قدمته الدولة لدعمنا هذا قدم مردود طيب بين صانعات الهاند ميد".



اشكال صناعة الهاند ميد بدمياط



سيدات دمياط في صناعة الهاند ميد



صانعة هاند ميد بدمياط