صادرات كندا من القمح ترتفع بنسبة 151% خلال أسبوع

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ارتفعت صادرات كندا الإجمالية من القمح بنسبة 151% إلى أكثر من 727 ألف طن متري في الأسبوع الماضي مقارنة بـ 289 ألف طن متري خلال الأسبوع السابق عليه.



ووفقًا لبيانات لجنة الحبوب الكندية.. ارتفعت صادرات القمح الربيعي بنسبة 124% إلى 611 ألف طن متري، مقارنة بـ 272 ألف طن متري خلال الأسبوع السابق.



وأظهرت البيانات أن صادرات القمح الصلب ارتفعت أيضًا خلال الأسبوع إلى 116 ألف طن متري مقارنة بـ 17.5 ألف طن متري تم تصديرها خلال الأسبوع السابق.



وبلغ إجمالي صادرات القمح حتى الآن في السنة التسويقية 2024-2025 (أغسطس - يوليو) 11.706 مليون طن، بزيادة 9٪ عن الفترة المقابلة من العام الماضي مدفوعة بزيادة شحنات القمح الصلب على أساس سنوي.