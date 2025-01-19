س و ج .. كل ما تريد معرفته عن تطعيمات الحج والعمرة

كتب وليد عبد السلام

يستعرض اليوم السابع "س و ج " حول التطعيمات الخاصة بالحج والعمرة ، حيث يبرز مدى أهميتها وأماكن الحصول عليها.

ما تطعيمات العمرة؟

- الحكومة السعودية ألزمت كل القادمين إلى أراضيها بضرورة الحصول على الحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي وذلك يتم بشهادة معتمده مختومة من عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية.

هل يوجد تطعيمات أخرى بخلاف السحائي يمكن للمعتمر أن يحصل عليها ؟

- نعم ليس فقط تطعيم الحمى الشوكية والذى من الممكن الحصول عليها فالمسافر يمكن أن يحص نفسه أكتر بالتطعيمات الخاصه بالجهاز التنفسي وذلك ليس إجباري مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

هل يوجد سن معين للتطعيمات الخاصة بالمعتمرين ؟

-جميع التطعيمات كلها مسموح بها من عمر شهور

هل في محظورات للتطعيم ؟



- ارتفاع درجة الحرارة أو الحساسية من اى مكون بالتطعيم.



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