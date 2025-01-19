رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة المركز الأول مصريا وأفريقيا بالتصنيف الدولى للجامعات المستدامة

سوهاج محمود مقبول

تسلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شهادة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية فى التصنيف الدولى للجامعات المستدامة GreenMetric لعام 2024، متمنياً مزيداً من الانجازات والنجاحات المتتالية في مجال التصنيفات العالمية.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخزه بهذا التميز غير المسبوق، حيث حصدت الجامعة المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية والإفريقية، مقدماً شكره لفريق العمل الذى بذل جهودًا مضنية فى إعداد وترتيب الملفات المطلوبة لهذا التصنيف، لتقفز الجامعة 65 مركزا عالميًا لتأتى فى المركز رقم 255 من بين 1477جامعة من 95 دولة.

وهنأ الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ادارة الجامعة بهذا الأنجاز المتميز، موضحاً أن الجامعة خلال الفترة الماضية وضعت خطة مكثفة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على جميع انشطتها، وذلك تطبيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام ملف الجامعة للتصنيف الدولى أن التصنيف ارتكز على 6 معايير أساسية وهى المنشأت والبنية التحتية، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المياه، إدارة المخلفات، النقل المستدام، التعليم والبحث العلمي. مضيفا أن كل معيار منها يندرج تحته عدة مؤشرات بما يفوق 50 مؤشر تشمل حصر لكل أنشطة الجامعة وموضح بها ما تم تطبيقه من الممارسات المستدامة فى كل منها.