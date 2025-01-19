رئيس جامعة الأقصر تهنئ الطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بمهرجان إبداع

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، التهنئة لأبنائها الطلاب الذين اجتازوا اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات 2024/2025 الموسم الثالث عشر، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية والابتكارات والفنون التشكلية، وصعدوا للتصفيات النهائية.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر عن سعادتها بالمستوى المتميز واللائق الذي ظهر به طلاب الجامعة خلال تصفيات مسابقات إبداع في المجالات المختلفة، متمنيةً مزيدًا من التوفيق والنجاح الدائم في كل الأنشطة والفعاليات، حيث أن طلاب جامعة الأقصر الذين اجتازوا اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات في مجال التصوير الضوئي بسملة محمد فوزي وفي مجال الجرافيك، ماريو نسيم غطاس، وأمنية عمر حسن، ومحمد خالد القللي، وفي مجال النحت المتخصص فارس أحمد عبد الرحيم، وفي مجال النحت غير المتخصص عبد الرحمن عبد الغفور، وفي مجال التصوير الملون أحمد حسين عبد الله، وعمر سمير عبد الرازق، ميرنا فريد عيسى.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان إبداع للجامعات للموسم الثالث عشر على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من جميع الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا.

فيما استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، الدكتورة ناهد محمد، مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر؛ لتعزيز التعاون المشترك، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شحات عميد كلية الطب جامعة الأقصر، والدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة، والدكتور ميشيل مجدي عضو الرقابة بالهيئة والدكتورة هناء صموئيل منسق العمليات الميدانية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون لإعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك في إطار تضافر جهود جامعة الأقصر والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة دعمًا لجهود دولة 30 يونيو والجمهورية الجديدة في مختلف الاتجاهات.