رئيس الصين يعرب عن استعداده العمل مع فيتنام لتعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون

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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن استعداده للعمل مع هانوي لتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعزيز التعاون العملي.

جاء ذلك خلال رسالة تهنئة بعثها الرئيس الصيني إلى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام والرئيس الفيتنامي لونج كونج بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الرئيس شي - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) السبت- استعداده العمل مع القادة الفيتناميين للدفع من أجل تحقيق إنجارات جديدة في بناء مجتمع صيني-فيتنامي ذي مستقبل مشترك يحمل أهمية استراتيجية.