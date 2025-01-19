رئيس أساقفة النمسا يدعو لضرورة دعم التعايش بين اتباع كل الأديان

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أكد الكاردينال كريستوف شونبورن رئيس أساقفة النمسا السبت ضرورة دعم التعايش بين اتباع كل الأديان في النمسا في إطار من التعاون والاحترام المتبادل وبما يعزز السلام والاستقرار والاندماج في المجتمع.



جاء ذلك في حفل توديع الكاردينال كريستوف شونبورن في كاتدرائية القديس ستيفن بعد ما يقرب من 30 عامًا في منصب رئيس أساقفة فيينا.



وخلال الحفل تم تكريم الكاردينال من قبل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين .



وفي عظته، دعا شونبورن إلى "التعاطف مع اللاجئين" والتعامل معهم برفق واحترام من كل أطياف المجتمع في النمسا.

ويبلغ شونبورن الثمانين من عمره في 22 يناير الجاري وعلى إثر ذلك تقدم باستقالته من منصبه إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومن المرجح أن يقبل البابا استقالته بعد رفض سابق .