دهان وتجميل وصيانة لوحات كهرباء محطات المياه بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي استمرار أعمال الحملة الموسعة لعملية دهان وتجميل وصيانة لوحات كهرباء جميع المحطات إقليم القناة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفه مستمرة أعمال التجميل والنظافة العامة التي تتم في جميع المحطات بـ"السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي من دهان الأسوار والبلدورات، والطلمبات، وخطوط السحب والطرد والمحابس الخاصة بكل محطة، وتهيئة الأرضيات، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والمظهر العام للمحطات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه جاري أعمال صيانة لوحات توزيع الكهرباء بجميع المحطات وتغير التالف منها، مؤكداً أنه فرق الفنيين تم تدريبهم عمليا علي أعلي مستوى لصيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم المختلفة ووظيفة كل نوع، وتوصيل الدوائر الكهربائية التي تخص كل محرك، ومكونات اللوحات الكهربية وخاصة لوحات التحكم بكل محطة سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات "السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.