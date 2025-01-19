اليوم السابع
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حماس: أسماء الرهائن سيتم تسليمها قريبا والتأخير لأسباب فنية

الأحد، 19 يناير 2025 10:06 ص
حماس: أسماء الرهائن سيتم تسليمها قريبا والتأخير لأسباب فنية غزة
وكالات

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نقلت وكالة رويترز عن قيادي بحركة حماس قوله إن أسماء الرهائن ستسلم قريبا والتأخر لأسباب فنية.

وكانت قد أكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة.







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