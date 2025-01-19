حصاد 2024.. الدولة تدعم مشروعات الكهرباء في أسيوط بـ 806 ملايين جنيه

أسيوط -هيثم البدري

يعتبر قطاع الكهرباء من القطاعات الهامة، حيث أنه مسئول عن توفير الطاقة لكافةِ مستخدميها، وفي مختلف الـمجالات الإنتاجية والاستهلاكية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة في الارتقاء بالخدمات الـمقدمة للمواطنين، وفي تلبية مستلزمات قطاعات الاقتصاد الوطني، وحظيت محافظة أسيوط خلال العام المنتهي بإهتمام الدولة بإقامة مشروعات في قطاع الكهرباء، بالإضافة لدعم وتطوير هذا القطاع الهام بتكلفة وصلت الي 806 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الكهرباء ما بين إخلال وتجديد المحولات، وتحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ودعم وتغذية المدن الجديدة بالكهرباء.

وقال المهندس مازن عباس رئيس قطاع أسيوط شمال، إن القطاع شهد العديد من تنفيذ وتطوير مشروعات واستمرار العمل في أخرى وذلك بإجمالي تكلفة تتعدى 684 مليون جنيه تقريبا، حيث تم تنفيذ الإنتهاء من تنفيذ الخطة الإستثمارية 2023/2024 بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه ومواصلة العمل في تنفيذ الخطة الإستثمارية 2024/2025 بإجمالي تكلفة 67 مليون جنيه تقريباً عبارة عن أعمال توسعات الجهد المتوسط بـ 21 مليون جنيه، وخطة تدعيم الجهد المنخفض بـ 3 مليون جنيه، وخطة الإحلال والتجديد لشبكة الجهد المتوسط بـ 6مليون جنيه وخطة الإحلال والتجديد لشبكة الجهد المنخفض بـ 18.6مليون جنيه، فضلاً عن سلاسل إحلال المحولات بتكلفة تتعدى 18 مليون جنيه فضلاً عن نهو الأعمال المقررة.

وأضاف رئيس قطاع أسيوط شمال، أنه تم عدد من الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ضمن المرحلة السادسة 2023/2024 "13عملية"، بتكلفة 7 مليون جنيه واستكمال تنفيذ 6 عمليات أخرى ضمن المرحلة السادسة 2024/2025 بتكلفة 3 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنه جاري تنفيذ 1958 مشروع للغير "هيئات وشركات ومواطنين" بتكلفة 537 مليون جنيه تقريبا.

وأشار المهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب أسيوط، إلى أن القطاع قام بتنفيذ وتوصيل التيار الكهربائي لعدد من محطات الصرف الصحي على مستوى القطاع، حيث تم توصيل التيار الكهربائي لمحطات الصرف الصحي بـ"علوان، البورة، العدر"، بتكلفة إجمالية 4.6 مليون جنيه، وتنفيذ 90% من الأعمال لتوصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحي أولاد رايق بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وتوصيل الكهرباء لمحطة صرف صحي تاسا قدرة 500 ك ف أ بتكلفة 2.6 مليون جنيه.

وأوضح رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب أسيوط، أنه جاري تنفيذ توسعات معالجة صرف صحي ساحل سليم بتكلفة 29.7 مليون جنيه، وصرف صحي المطمر بساحل سليم بتكلفة 1.7مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة الصرف الصحي بالعفادرة والشيخ شحاته بتكلفة 17.7 مليون جنيه، وإزالة المعوقات المتعارضة مع طريق الهضبة- دير درنكة بتكلفة مليون و149 ألف جنيه وتوصيل التغذية الكهربائية للرافع الأوسط لمدينة ناصر الجديدة بتكلفة 24.5 مليون جنيه، وتنفيذ مآخذ مدينة ناصر بنزلة عبد اللاه شرق أسيوط بتكلفة 45.5 مليون جنيه، وتنفيذ كابلات وتركيب محولات بمحطة صرف صحي البربا بمركز صدفا بتكلفة 6.3 مليون جنيه، ونقل كشك عملية مياة دير ريفا إلى عملية مياة المشايعة بمركز الغنايم بتكلفة 182 ألف جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحي درنكة "تجميع درنكة الجديدة"، بتكلفة 400 ألف جنيه، فضلاً عن توصيل الكهرباء لمعالجة صرف صحي ساحل سليم "الحبايشة"، بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

ومن جهته قال اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن عام 2024 قد شهد تطور كبير في قطاعات مختلفة بالمحافظة من بينها قطاع الكهرباء بـ شمال وجنوب أسيوط لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض وتنمية محافظات الصعيد تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ أسيوط، أن قطاع الكهرباء نفذ العديد من المشروعات لدعم كافة قطاعات المحافظة سواء بدعم محطات الصرف الصحي، أو تغذية المدن الجديدة، ورفع كفاءة وقدرات محولات الكهرباء بعدد كبير من الأماكن ليتم تقديم خدمة متميزة لأبناء الصعيد، في إطار جهود الدولة الرامية لرفع وتحسين الخدمات لمحافظات الصعيد.

ولفت محافظ أسيوط، إلى المتابعة الدورية لتلك المشروعات بصفة دورية لنهو الخطط الموضوعة وفقاً للجدول الزمني المقرر، مضيفاً أن الهدف من تلك المشروعات تحسين أداء شبكة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي للمشتركين ولمحطات الصرف الصحي والمدارس ، والمدن الجديدة والصناعية ودعم القرى وتجديد مهمات الشبكة لمواكبة تطور الأحمال وتوفير تغذيات بديلة.



مشروعات الكهرباء بأسيوط



مشروعات الكهرباء بأسيوط



مشروعات الكهرباء بأسيوط



مشروعات الكهرباء بأسيوط



مشروعات الكهرباء



مشروعات الكهرباء بأسيوط



مشروعات الكهرباء